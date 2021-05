MOVIOLA – Juventus-Inter: contatto Cuadrado-Perisic, il colombiano trasforma il rigore (Di sabato 15 maggio 2021) Cambia il punteggio all’88’ all’Allianz Stadium. Juan Cuadrado si procura il calcio di rigore, lo trasforma e fa 3-2. Juventus-Inter continua a regalare emozioni e sorprese fino alla fine. Il colombiano entra in area di rigore, cade a terra in seguito ad un contatto con Perisic e l’arbitro indica il dischetto. Dagli 11 metri va proprio il terzino sudamericano, che batte Handanovic e sigla la sua doppietta personale. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 15 maggio 2021) Cambia il punteggio all’88’ all’Allianz Stadium. Juansi procura il calcio di, loe fa 3-2.continua a regalare emozioni e sorprese fino alla fine. Ilentra in area di, cade a terra in seguito ad uncone l’arbitro indica il dischetto. Dagli 11 metri va proprio il terzino sudamericano, che batte Handanovic e sigla la sua doppietta personale. SportFace.

Advertising

ZZiliani : Voi cosa dite: il #Banti mandato al #VAR per #SassuoloJuventus (arbitro #Giacomelli) saprà ripetere le prodezze com… - RSessa58 : Solito regalo alla Juventus. Ma come si fà a dare un rigore del genere e non andarlo a vedere alla moviola? #JuveInter - lorepietroniro : RT @Toccoditacco10: Ultim'ora: Fiorentina-Napoli delle 12.30 posticipata per il protrarsi della moviola di Juventus-Inter. - LordGalurd : RT @Toccoditacco10: Ultim'ora: Fiorentina-Napoli delle 12.30 posticipata per il protrarsi della moviola di Juventus-Inter. - xrealmer : RT @Toccoditacco10: Ultim'ora: Fiorentina-Napoli delle 12.30 posticipata per il protrarsi della moviola di Juventus-Inter. -