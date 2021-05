Israele | Casa Bianca | sicurezza media essenziale

Advertising

rubio_chef : Quindi chi occupa una casa rivendicando il diritto inviolabile all’abitazione è un delinquente, però Israele che oc… - fattoquotidiano : L'aviazione israeliana ha colpito la sede dei media internazionali. Giornalisti 'Continuiamo a lavorare dall'ospeda… - rubio_chef : È come se uno vi entrasse in casa, vi ammazzasse papà, stuprasse mamma, paralizzasse il fratello e sfigurasse la so… - Lcungi : RT @Marco_dreams: Colpita una casa di tre piani a Gaza, muoiono 8 bambini e due donne. Terroristi evidentemente. Da Israele: 'Hamas sta p… - antobon2 : RT @gadlernertweet: Chi cerca la pace fra concittadini ebrei e arabi viene accusato di tradimento. La paura di criticare #Israele paralizza… -

"La sicurezza dei media è una responsabilità essenziale": lo afferma laBianca in una nota in cui commenta la distruzione dell'edificio della stampa a Gaza City, dove si trovava anche l'ufficio dell'Associated Press. .è considerato un corpo estraneo alla regione, imposto dall'Occidente. Non potendo più ... deve affrontare lo stillicidio di mille piccole battaglie con nemici che stanno alle porte die, ...Il grattacielo al-Jala di Gaza, sede degli uffici dei media, è stato bombardato dall’esercito di Israele: l’attacco è stato comunicato con un breve preavviso."La sicurezza dei media è una responsabilità essenziale": lo afferma la Casa Bianca in una nota in cui commenta la distruzione dell'edificio della stampa a Gaza City, dove si trovava anche l'ufficio d ...