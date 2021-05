Io Non Mi Arrendo prima puntata: trama e anticipazioni 15 maggio 2021 (Di sabato 15 maggio 2021) IO NON MI Arrendo prima puntata. Torna in onda in replica su Rai 1 sabato 15 maggio 2021 la fiction con protagonisti Giuseppe Fiorello e Massimo Popolizio. Ecco di seguito il cast completo, trama e anticipazioni sulla nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Io Non Mi Arrendo prima puntata episodio 1. L’ispettore Marco Giordano scopre il traffico di rifiuti tossici nelle discariche abusive della Terra dei Fuochi, ma le sue indagini vengono ostacolate e messe a tacere. Dopo dieci anni, Marco è spinto da un magistrato a riaprire il caso perché la verità venga a galla: l’ispettore scopre che l’avvocato Russo sta comprando terreni agricoli per farne discariche abusive. Vorrebbe ... Leggi su cubemagazine (Di sabato 15 maggio 2021) IO NON MI. Torna in onda in replica su Rai 1 sabato 15la fiction con protagonisti Giuseppe Fiorello e Massimo Popolizio. Ecco di seguito il cast completo,sulla nuova. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Io Non Miepisodio 1. L’ispettore Marco Giordano scopre il traffico di rifiuti tossici nelle discariche abusive della Terra dei Fuochi, ma le sue indagini vengono ostacolate e messe a tacere. Dopo dieci anni, Marco è spinto da un magistrato a riaprire il caso perché la verità venga a galla: l’ispettore scopre che l’avvocato Russo sta comprando terreni agricoli per farne discariche abusive. Vorrebbe ...

Advertising

MusicStarStaff : CS_Su Rai1 “Io non mi arrendo”| Il film tv di Enzo Monteleone con Beppe Fiorello - SMSNEWSOFFICIAL : Su Rai1 “Io non mi arrendo” con Beppe Fiorello - rightnow_28 : Spoiler sono diventate 112 ma non mi arrendo - achimaltese : @StefanoBrinchi Le biciclette ?? danno fastidio, invece le auto ?? no......... poveri noi, ma io non mi arrendo e con… - Jkrlbrt : @GianniJ08 Ho passato tempi migliori ?? Come dici tu però, non mi arrendo.?? -