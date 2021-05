Così Biden può spegnere la polveriera Gaza. Parla Frattini (Di sabato 15 maggio 2021) Ormai ai morti, si preferisce contare i razzi. Sarebbero 2300 gli ordini scagliati contro Israele da quando il conflitto si è riacceso. Il Medioriente ribolle. L’ala militare di Hamas ha rivendicato la paternità dell’attacco missilistico sferrato contro l’intera area urbana attorno a Tel Aviv. D’altro canto lo Stato Ebraico ha, in queste ore, colpito il grattacielo al-Jala, nel pieno centro di Gaza. In mezzo alla carneficina, c’è ancora chi è fermamente convinto che la diplomazia debba fare la sua parte. Anzi, “l’America deve tornare a fare l’America”. Non ha dubbi su questo Franco Frattini, due volte Ministro degli Esteri nei Governi Berlusconi, oltre che ex Commissario europeo. Da quest’anno presidente aggiunto del Consiglio di Stato e dal 2012 presidente della SIOI. Frattini, il cambio di leadership in Usa ha di fatto lasciato in ... Leggi su formiche (Di sabato 15 maggio 2021) Ormai ai morti, si preferisce contare i razzi. Sarebbero 2300 gli ordini scagliati contro Israele da quando il conflitto si è riacceso. Il Medioriente ribolle. L’ala militare di Hamas ha rivendicato la paternità dell’attacco missilistico sferrato contro l’intera area urbana attorno a Tel Aviv. D’altro canto lo Stato Ebraico ha, in queste ore, colpito il grattacielo al-Jala, nel pieno centro di. In mezzo alla carneficina, c’è ancora chi è fermamente convinto che la diplomazia debba fare la sua parte. Anzi, “l’America deve tornare a fare l’America”. Non ha dubbi su questo Franco, due volte Ministro degli Esteri nei Governi Berlusconi, oltre che ex Commissario europeo. Da quest’anno presidente aggiunto del Consiglio di Stato e dal 2012 presidente della SIOI., il cambio di leadership in Usa ha di fatto lasciato in ...

Advertising

formichenews : Così Biden può spegnere la polveriera Gaza. Parla @FrancoFrattini L'intervista di @DibisceglieFede… - Piero2880 : L'ala socialista del partito critica apertamente la posizione della Casa bianca. Ilhan Omar al presidente: 'Così st… - ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 15.5.2021 (duemilaventuno) R.PAU ITALIAN UNION TRADE MIN. TROUGH THE POLITICAL ASYLUM IN ALL OVER THE W… - ironmanolan : @ros_raff @24ilovenyc @EmmanuelMacron @GiuseppeConteIT @DarioAdamo @camiciaadiforza Concordo, il tweet della von de… - JacopoRampini : RT @FedericoRampini: Risposta di #JoeBiden e #JeffBezos a #VincenzoDeLuca #Amazon #USA annuncia altre 75.000 assunzioni: offre 1.000 $ pre… -