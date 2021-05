Cina alla conquista di Marte, il rover Zhurong è sceso sul Pianeta Rosso (Di sabato 15 maggio 2021) La sonda cinese Tianwen - 1 ha toccato il suolo di Marte ed è diventata così il terzo Paese a portare un veicolo sulla superficie del Pianeta Rosso. Il rover Zhurong, rilasciato dalla sonda Tianwen - ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 maggio 2021) La sonda cinese Tianwen - 1 ha toccato il suolo died è diventata così il terzo Paese a portare un veicolo sulla superficie del. Il, rilasciato dsonda Tianwen - ...

Ultime Notizie dalla rete : Cina alla Cina alla conquista di Marte, il rover Zhurong è sceso sul Pianeta Rosso ... ha riferito il Quotidiano del Popolo, il presidente "ha espresso le sue calorose congratulazioni e i sinceri saluti a tutti coloro che hanno partecipato alla missione di esplorazione su Marte, ...

Cina arriva si Marte, atterrata la sonda cinese: Xi applaude ...dal presidente cinese Xi Jinping che si è congratulato con tutti coloro che hanno preso parte alla ... ora la Cina è tra i primi Paesi nell'esplorazione planetaria'', ha aggiunto Xi, affermando che ''il ...

La Cina rimpiangerà Angela Merkel AGI - Agenzia Italia La Cina “conquista” marte: il rover “Stella di fuoco” tocca il Pianeta rosso Anche la Cina “conquista” Marte. Il rover Zhurong della sonda Tianwen-1 ha infatti toccato la terra del pianeta rosso, dopo un viaggio iniziato nel luglio del 2020. Quello che viene definito “ammartag ...

La Cina è atterrata su Marte: il rover Zhurong è sul Pianeta Rosso Resterà sulla superficie del pianeta per alcuni giorni, e dopo alcuni test scenderà da una rampa per esplorare l’area glaciale chiamata Utopia Planitia ...

