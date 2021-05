A Le Mans pole di Quartararo! Morbidelli 4° Rossi tra i primi 10, male Bagnaia (Di sabato 15 maggio 2021) Dall'umido sboccia Fabio Quartararo, che a Le Mans centra la pole del GP di Francia della MotoGP. Profeta in patria, il francese della Yamaha, in una sessione sotto nubi minacciose, ma disputata con ... Leggi su gazzetta (Di sabato 15 maggio 2021) Dall'umido sboccia Fabio Quartararo, che a Lecentra ladel GP di Francia della MotoGP. Profeta in patria, il francese della Yamaha, in una sessione sotto nubi minacciose, ma disputata con ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? EL DIABLO VOLA IN POLE A LE MANS ?? Una ducati terza, Morbidelli in top 5 I risultati ? - SkySportMotoGP : ?? SAVADORI E MARINI VANNO AL Q2 ? Eliminate le Suzuki e Bagnaia I tempi ? - FTraiettoria : MotoGP, Francia: Pole per Quartararo a Le Mans, Savadori incanta - Corriere : Quartararo in pole dopo l’operazione. Poi Vinales e Miller. Rossi ritorna fra i top 10 - Motorsport_IT : #MotoGP | @FabioQ20 firma la terza pole di fila a #LeMans #FrenchGP -