La furia degli attivisti 5S su Travaglio | Cosa ha fatto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : La furia degli attivisti

Hanno chiesto ospitalità al Blog delle Stelle , l'organo di comunicazione ufficiale della piattaforma Rousseau . Sono ventitré gliche hanno appostoloro firma in calce alla lettera inviata al sito per denunciare una presunta censura da parte del Fatto Quotidiano . "Vi scriviamo " spiegano - perché nei giorni scorsi ......di salvataggio istituito in fretta edal ...istituito in fretta edal governoStati ... milioni di persone perdevanocasa. Il lavoro. ...una pratica politica utilizzata dagli...