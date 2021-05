Andrea Zenga | la madre risponde alle minacce che ha avuto il figlio

(Di venerdì 14 maggio 2021) L’ex gieffinonei giorni scorsi ha ricevuto delle. E proprio di questo ne ha parlato la, Roberta Termali. Ladi, Roberta Termali, ha parlato delleche ha ricevuto ilsta continuando la sua storia d’amore con Rosalinda Cannavò, che ha conosciuto all’interno della casa della quinta edizione Grande Fratello Vip, che ha visto vincitore Tommaso Zorzi. Solo qualche settimana fa, l’attrice è stata vittima di uno scherzo de Le Iene ordito proprio dal suo fidanzato. Alla fine dello scherzo, la Cannavò aveva le mani che tremavano. LEGGI ANCHE—>STEFANO DE MARTINO, HA UN NUOVO AMORE? ECCO PER CHI POTREBBE BATTERE IL SUO ...

Advertising

redazioneiene : 'Sei stato un cafone maleducato!'. Andrea Zenga e @NicDeDevitiis hanno fatto salire la gelosia a Rosalinda! #LeIene… - giampi37045 : ANDREA ZENGA, POVERO CENERENTOLO SEDOTTO E ABBANDONATO...???? #zengaerosi #zengavo #rosalindacannavo #zenghinerosi. - IFrangioni : RT @Maty57131928: #Zengavo L agenzia di Andrea zenga ?? - Maty57131928 : #Zengavo L agenzia di Andrea zenga ?? - Maty57131928 : RT @redazioneiene: Rosalinda è carichissima per la puntata di stasera! Tra poco a #LeIene lo scherzo che le ha fatto Andrea Zenga con @NicD… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Zenga

sbaglia e ammette sui social: 'Ho cancellato una storia perchè...' Un piccolo errore per. L'ex gieffino continua a essere attivissimo sui social proponendo dirette, incontri,...Durante la quinta edizione sono sbocciati due amori: Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò e. Purtroppo c'è stato anche un lutto, mentre Dayane Mello si trovava in casa ...Andrea Zenga sbaglia e ammette sui social: "Ho cancellato una storia perchè..." Un piccolo errore per Andrea Zenga. L'ex gieffino continua a essere ...Roberta Termali, mamma di Andrea Zenga, parla del rapporto tra suo figlio e Rosalinda Cannavò nato nella casa del GF Vip ...