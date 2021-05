A marzo il debito pubblico sale a 2.650 miliardi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : marzo debito

Alla fine dila quota deldetenuta dalla Banca d'Italia era pari al 22,2 per cento (0,4 punti percentuali in più rispetto al mese precedente); la vita media residua delè ...... l'utile netto, inclusa la quota di terzi, positivo per 5,1 milioni di euro, riuscendo al contempo a ridurre ildi oltre 88 milioni di euro rispetto a fine2020. È comunque necessario ...ROMA (ITALPRESS) – A marzo il debito delle Amministrazioni pubbliche è aumentato di 6,9 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.650,9 miliardi. L’aumento è dovuto al fabbisogno (25,3 ...Nuovo record per il debito pubblico italiano. A marzo è aumentato di 6,9 miliardi rispetto al mese precedente, toccando quota 2.650,9 miliardi. Lo comunica Bankitalia nella pubblicazione statistica «F ...