Pancakes senza uova e con farina integrale | deliziosi!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 13 maggio 2021) Ecco deidavvero fenomenali,, con, perfetti per una colazione da leccarsi i baffi! Parliamo del piatto forte del breakfast americano, ma in versione light, zero burro, zero zuccheri aggiunti, insomma, la soluzione ideale per chi vuole iniziare con un pieno di energia di facile metabolizzazione. Accompagnateli con i frutti di bosco, frutta fresca, crema alla nocciola, marmellata, o quanto più amate. Pronti in 5 minuti, faranno la gioia di grandi e piccini in famiglia! Preparate la pastella la sera prima, così l’indomani non vi resterà che cuocerla per consumarli caldi, mai freddi. La consistenza varia a seconda del tipo diche sceglierete, se risulta troppo densa, aggiungete un altro cucchiaio di latte per ...