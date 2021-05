Molestata mentre parla con il marito moribondo | nuovo dramma del covid dall’India

(Di giovedì 13 maggio 2021) Abbiamo scritto in diverse occasioni dellatica situazione che sta vivendo l’India a causa della seconda ondata di contagi da coronavirus che sta travolgendo il Paese. Negli ultimi sette giorni la media è di 4000 morti al giorno (si tratta di numeri mai verificatisi in precedenza, ma bisogna sempre considerare che si tratta di una popolazione da 1 miliardo e 300 milioni di persone) e sono tante le storietiche che giungono dal paese dell’Asia Meridionale. LEGGI ANCHE =>in India, l’accusa dell’attore prima di morire: “Chiedi aiuto ma non arriva nessuno” Una di questetiche vicende viene riportata da India Today e riguarda una donna di Bhagalpur, capoluogo dello stato federato del Bihar. Dopo aver lottato per un mese per mantenere in vita il ...

Advertising

ipofisi : Un anno e mezzo terrificante. Molestata da un amico. Finita nei gruppi Telegram. Pandemia in atto. Mamma quasi intu… - rapatrax : @M1kFx @4everAnnina @ZanAlessandro @matteosalvinimi Vabbé, però è lei che viene molestata, mentre tu le dici che fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Molestata mentre

Periodico Italiano

ANCONA - Nella tarda mattinata di ieri la pattuglia e - bikes della Polizia locale,pattugliava il Piano, è intervenuta in piazza d'Armi per prestare assistenza a un'anziana signorada un ragazzo che le chiedeva insistentemente l'elemosina e, per giunta, non ...Una delle donne intervistate ha dichiarato di aver subito uno stupro da tre uomini dal volto coperto,un'altra ha dichiarato di essere statadurante un interrogatorio. Le autorità ...Emessa la sentenza nel processo che vedeva imputato per violenza sessuale aggravata un 50enne di Noha. Per lui, il pubblico ministero aveva invocato sette anni di reclusione ...ANCONA - Nella tarda mattinata di ieri la pattuglia e-bikes della Polizia locale, mentre pattugliava il Piano, è intervenuta in piazza d’Armi per prestare assistenza a ...