San Daniele: We Like Bike, mostre e incontri per parlare di ciclismo in periodo di Giro d’Italia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Torna We Like Bike con due mostre e due incontri per parlare di ciclismo in periodo di Giro d’Italia, con un programma proposto d’intesa con la Città di San Daniele del Friuli.Il 22 maggio (in occasione dell’arrivo dei ciclisti del Giro 2021 al Monte Zoncolan) a San Daniele del Friuli, nella centralissima via Umberto I° Garibaldi, nei locali che hanno ospitato l’Antico Caffè Toran (in prossimitàdell’arrivo della tappa del 2020), si apriranno due esposizioni (accessibili al pubblico fino al 28 giugno), denominate rispettivamente “Il Giro (in miniatura) di Giancarlo Pietra: la corsa rosa nella collezione dimodellini scala 1/43 dell’erede dei freni Universal” e “Il ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Torna Wecon duee dueperdiindi, con un programma proposto d’intesa con la Città di Sandel Friuli.Il 22 maggio (in occasione dell’arrivo dei ciclisti del2021 al Monte Zoncolan) a Sandel Friuli, nella centralissima via Umberto I° Garibaldi, nei locali che hanno ospitato l’Antico Caffè Toran (in prossimitàdell’arrivo della tappa del 2020), si apriranno due esposizioni (accessibili al pubblico fino al 28 giugno), denominate rispettivamente “Il(in miniatura) di Giancarlo Pietra: la corsa rosa nella collezione dimodellini scala 1/43 dell’erede dei freni Universal” e “Il ...

Advertising

BELLISS16414189 : RT @BELLISS16414189: @LaConsiglieria @SanDanieleDOP @anboemo @Barbaga3Gaetano @Celimondo @Glutenfreestyl1 @glutile_it @ViaggioSG @Nemo_In_C… - BELLISS16414189 : @LaConsiglieria @SanDanieleDOP @anboemo @Barbaga3Gaetano @Celimondo @Glutenfreestyl1 @glutile_it @ViaggioSG… - Santo_Gianluca : RT @VentaglioP: Torna la salita al #Giro, anzi, è il primo vero arrivo in quota a San Giacomo. Non è proibitiva, ma i big saranno chiamati… - Tsukky1990 : RT @VentaglioP: Torna la salita al #Giro, anzi, è il primo vero arrivo in quota a San Giacomo. Non è proibitiva, ma i big saranno chiamati… - paolo_buiat : Non amo il ciclismo, ma Aldo Grasso é sempre un must e questo friulano di San Daniele al comando merita un applauso… -