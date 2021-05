Grey's Anatomy: Sandra Oh parla del suo possibile ritorno nella serie TV (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sandra Oh ha parlato della possibilità di tornare a recitare in Grey's Anatomy, immaginando anche il personaggio di Cristina Yang durante la pandemia globale. Sandra Oh, storica interprete di Cristina Yang in Grey's Anatomy, ha parlato della serie TV che ha lanciato la sua carriera e del possibile ritorno nel medical drama di Shonda Rhimes, immaginando inoltre il suo personaggio in corsia durante il dramma della pandemia globale. In attesa di rivederla nella quarta stagione di Killing Eve, Sandra Oh è tornata a parlare del suo passato professionale, rivolgendosi direttamente ai fan di Grey's Anatomy e spiegando loro ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 12 maggio 2021)Oh hato della possibilità di tornare a recitare in's, immaginando anche il personaggio di Cristina Yang durante la pandemia globale.Oh, storica interprete di Cristina Yang in's, hato dellaTV che ha lanciato la sua carriera e delnel medical drama di Shonda Rhimes, immaginando inoltre il suo personaggio in corsia durante il dramma della pandemia globale. In attesa di rivederlaquarta stagione di Killing Eve,Oh è tornata are del suo passato professionale, rivolgendosi direttamente ai fan di'se spiegando loro ...

