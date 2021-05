Genoa | Bologna campo ostico solo 8 successi

Leggi su retecalcio

(Di mercoledì 12 maggio 2021): Dall’Ara storicamentedifficile per i liguri.8 vittorie nella storia Nonostante il rotondo 3-0 del febbraio 2020 ilnon ha tradizione proprio positiva a. Quello di questa sera sarà lo scontro numero 48 in terra emiliana del derby rossoblu. Sono 5 le vittorie nelle precedenti 47 partite, dalla stagione 29/30 prima a girone unico, contro le ben 24 affermazioni bolognesi e 18 pareggi. Ma se aggiungiamo tutti precedenti prima di quel campionato il computo cambia, cambia in questa maniera: 27 vittorie del, 19 pareggi e 8 vittorie del. Come anticipato il confronto più recente, a, lo si trova nell’anticipo delle ore 18 di sabato 15 febbraio 2020. Ildi Nicola si impose con un ...