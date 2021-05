Benevento, notte di terrore per l’ex ministra De Girolamo: svaligiata la villa (Di mercoledì 12 maggio 2021) notte di paura per l’ex ministra Nunzia De Girolamo, che ha subito un furto nella sua villa di Benevento. Ancora da quantificare il bottino dei ladri. Furto nella villa dell’ex ministra italiana (via Screenshot)Paura nella notte per Nunzia De Girolamo, con i ladri che hanno svaligiato la sua villa di famiglia a Benevento. La residenza si trova a San Nicola Manfredi. Stando alle ricostruzioni, i ladri sarebbero entrati forzando la finestra. Inoltre al momento sarebbe ancora da capire il valore della refurtiva. Al momento dell’irruzione, nessuno era presente all’interno dell’abitazione. POTREBBE INTERESSARTI >>> Costacurta, figlio picchiato a sangue dai ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 12 maggio 2021)di paura perNunzia De, che ha subito un furto nella suadi. Ancora da quantificare il bottino dei ladri. Furto nelladelitaliana (via Screenshot)Paura nellaper Nunzia De, con i ladri che hanno svaligiato la suadi famiglia a. La residenza si trova a San Nicola Manfredi. Stando alle ricostruzioni, i ladri sarebbero entrati forzando la finestra. Inoltre al momento sarebbe ancora da capire il valore della refurtiva. Al momento dell’irruzione, nessuno era presente all’interno dell’abitazione. POTREBBE INTERESSARTI >>> Costacurta, figlio picchiato a sangue dai ...

