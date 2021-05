"Non ce ne frega niente, abbiamo capito chi sei": Vera massacra Angela, rissa all'Isola dei Famosi (Di martedì 11 maggio 2021) Altro che tensioni. Arrivano le scintille ed è subito caos in studio all'Isola dei Famosi, dopo la lite tra Vera Gemma e Angela Mellillo (in collegamento dall'Honduras). Il tutto nella puntata in onda su Canale 5 lunedì 10 maggio e condotta da Ilary Blasi. “Angela, amica mia, come stai? Mi riconosci? Ciao bella, come stai lì? Allora, mi permetto di darti un consiglio. A parte la tua forza nelle prove che vieni dal mondo della danza, sei atletica e hai l'equilibrio, l'abbiamo capito già tutti. Questo tuo bisogno un po' velato di essere sempre neutrale per ricordare sempre quanto sei corrette e per bene. Sappi che se si è delle persone ammodo non bisogna ricordarlo, ma viene naturale capirlo. L'unica persona a cui sei andata contro e ti sei esposta un attimo è Miryea, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Altro che tensioni. Arrivano le scintille ed è subito caos in studio all'dei, dopo la lite traGemma eMellillo (in collegamento dall'Honduras). Il tutto nella puntata in onda su Canale 5 lunedì 10 maggio e condotta da Ilary Blasi. “, amica mia, come stai? Mi riconosci? Ciao bella, come stai lì? Allora, mi permetto di darti un consiglio. A parte la tua forza nelle prove che vieni dal mondo della danza, sei atletica e hai l'equilibrio, l'già tutti. Questo tuo bisogno un po' velato di essere sempre neutrale per ricordare sempre quanto sei corrette e per bene. Sappi che se si è delle persone ammodo non bisogna ricordarlo, ma viene naturale capirlo. L'unica persona a cui sei andata contro e ti sei esposta un attimo è Miryea, ...

