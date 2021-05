Emergenza casa a Busto C'è il bando ma non basta (Di martedì 11 maggio 2021) Gli interessati hanno tempo fino al 6 giugno per presentare la documentazione richiesta e la domanda utilizzando la piattaforma informatica regionale www.serviziabitativi.servizirl.it Gli ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 11 maggio 2021) Gli interessati hanno tempo fino al 6 giugno per presentare la documentazione richiesta e la domanda utilizzando la piattaforma informatica regionale www.serviziabitativi.servizirl.it Gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza casa Biden tra scelte tattiche e rischi strategici - di Giuseppe Sacco ... nel corso dei quattro anni trascorsi alla Casa Bianca, sempre più inquinato con toni aggressivi e ... superando l'attuale situazione di generale emergenza, a parità di forze con la Cina. Una debolezza ...

Dal campo alla panchina, Berdun entra a scuola ...fine di questo percorso ci immaginiamo che questo centinaio di studenti coinvolti tornino a casa ... Il progetto sportivo ha visto la luce nonostante le difficoltà dovute all'emergenza sanitaria e ...

Emergenza casa a Busto C’è il bando ma non basta IL GIORNO Precaria diventa Dg, delibera nascosta. I Progressisti: “A casa se non ha i titoli”. È sempre non cliccabile la delibera con la quale Maika Aversano è stata nominata Dg di Aspal venerdì 7 aprile. Lei, la precaria statale che nel 2019 aveva dichiarato di essere in possesso dei titoli p ...

Pregiudizi “Caro ministro Brunetta, noi statali lavoriamo anche da casa” Gentile redazione, “la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, e tutti quanti stiamo già aspettando…”, cantava Lucio Dalla con la consueta ironia. Lavoro nella Pubblica ammi ...

