Amici, il gesto di Tancredi verso Arisa fa discutere. "Ha smesso di seguirla" (Di martedì 11 maggio 2021) Il gesto di Tancredi nei confronti di Arisa fa discutere. Dopo l'eliminazione del cantante da Amici 2021 infatti in tanti si sono accorti di un dettaglio. L'artista, che segue su Instagram alcuni professori come Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, non segue più Arisa. Come è noto Tancredi è stato uno fra gli allievi più amati e seguiti della scuola di Maria De Filippi. Purtroppo però la sua avventura ad Amici si è conclusa nella semifinale. Tancredi è stato eliminato dallo show a una puntata dalla finale. A contendersi la vittoria infatti saranno i ballerini Giulia e Alessandro, i cantanti Aka7even, Deddy e Sangiovanni. Terminata l'esperienza nel programma, il giovane è tornato su Instagram per annunciare grandi progetti. "È sempre una ...

