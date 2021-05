11 maggio 2001, Inter-Milan 0-6: ecco il derby integrale (VIDEO) (Di martedì 11 maggio 2021) Oggi ricorre l'anniversario del famoso 11 maggio 2001, data storica in cui il Milan sconfisse l'Inter per 0-6. ecco il VIDEO del match Leggi su pianetamilan (Di martedì 11 maggio 2021) Oggi ricorre l'anniversario del famoso 11, data storica in cui ilsconfisse l'per 0-6.ildel match

Advertising

c_pradelli : RT @MilanPress_it: 20 ANNI DALLO STORICO DERBY ?? L'11 maggio 2001 e quella data non la scorda più nessuno... ??? #milanpress #ACMilan #Sem… - FGer28 : Buon 11 maggio amici rossoneri ! ???? '11 maggio 2001 e quella data non la scorda più nessuno ma soprattutto l'azzu… - Monacokev_ : RT @ProfettoLuca: 11 maggio 2001, e quella data non la scorda piu nessuno, ma soprattutto l’azzurronero perche quel derby l’abbiamo vinto 6… - simonebra85 : 11 maggio, 2001... #semprederby #SempreMilan @acmilan ?????? - Theeoo19 : RT @MilanInter241: 11 MAGGIO 2001: 'e questa data non la scorda più nessuno' Inter - #Milan 0-6, storica vittoria ???: doppiette di Comandin… -