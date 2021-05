Roma Capitale, il ministro Gelmini istituisce una commissione (Di lunedì 10 maggio 2021) Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, ha istituito presso i suoi uffici, firmando un apposito decreto, una commissione che avrà compiti di studio, supporto e ... Leggi su leggo (Di lunedì 10 maggio 2021) Ilper gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella, ha istituito presso i suoi uffici, firmando un apposito decreto, unache avrà compiti di studio, supporto e ...

Advertising

fanpage : Virginia Raggi: 'I fascisti a Roma non sfilano', vietata manifestazione di estrema destra nella Capitale - patriziaprestip : Candidatura @gualtierieurope a primarie Sindaco Roma fa chiarezza su progetto del @pdnetwork per #Roma. È stato un… - GianlucaVasto : Roma è la nostra Capitale, la città di tutti gli italiani! Dobbiamo essere fieri che possiamo continuare a 'restaur… - civico_x : RT @anna_mitica: Mi chiedo e chiedo agli elettori #PD: volete sacrificare Roma, la capitale e i suoi abitanti permettendo agli incapaci #gr… - Alfredo63506374 : RT @AlessandraOdri: Il M5S blinda la Raggi e la ripropone come sindaco di Roma. Deve finire l'opera di distruzione della capitale. Meglio d… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Capitale Calenda ha ragione sullo spopolamento del centro di Roma Roma è l'unica capitale europea a non aver regolamentato il fenomeno" Il 5 maggio Carlo Calenda, leader del partito Azione e candidato sindaco per il comune di Roma, ha commentato su Twitter lo ...

Elezioni Roma, Calenda: "Alleanza Pd - M5S disastrosa" Così il leader di Azione Carlo Calenda, ospite a L'aria che tira su La7, sul voto a Roma, sottolineando che la Capitale "ha una situazione particolare perché è stato un disastro amministrativo e dire ...

Roma Capitale: Gelmini firma un decreto per istituire una commissione di studio Borsa Italiana Pd, Letta: «Comprerò il libro della Meloni, mi interessa» Il tema principe è Gualtieri candidato sindaco Pd di Roma, ma alla fine, del lungo intervento di Enrico Letta a Forrest, su Radio 1, a fare più notizia è ...

Roma Capitale, il ministro Gelmini istituisce una commissione Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, ha istituito presso i suoi uffici, firmando un apposito decreto, una Commissione che avrà compiti di studio, ...

è l'unicaeuropea a non aver regolamentato il fenomeno" Il 5 maggio Carlo Calenda, leader del partito Azione e candidato sindaco per il comune di, ha commentato su Twitter lo ...Così il leader di Azione Carlo Calenda, ospite a L'aria che tira su La7, sul voto a, sottolineando che la"ha una situazione particolare perché è stato un disastro amministrativo e dire ...Il tema principe è Gualtieri candidato sindaco Pd di Roma, ma alla fine, del lungo intervento di Enrico Letta a Forrest, su Radio 1, a fare più notizia è ...Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, ha istituito presso i suoi uffici, firmando un apposito decreto, una Commissione che avrà compiti di studio, ...