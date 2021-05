Nuovo attentato in Afghanistan: almeno 11 morti (Di lunedì 10 maggio 2021) Nuovo attentato in Afghanistan. Dopo la strage di studentesse, un bomba posizionata sul ciglio di una strada nella provincia di Zabul, ha colpito un autobus uccidendo almeno 11 persone e ferendone 28. L’attacco è stato messo a segno poche ore prima che i talebani annunciassero un cessate il fuoco di tre giorni per Eid al-Fitr, Leggi su periodicodaily (Di lunedì 10 maggio 2021)in. Dopo la strage di studentesse, un bomba posizionata sul ciglio di una strada nella provincia di Zabul, ha colpito un autobus uccidendo11 persone e ferendone 28. L’attacco è stato messo a segno poche ore prima che i talebani annunciassero un cessate il fuoco di tre giorni per Eid al-Fitr,

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo attentato Nuovo attentato in Afghanistan, nella notte uccise 11 persone Ieri mattina anche il Papa al termine del Regina Coeli ha ricordato la strage ed invitato a pregare "per le vittime dell'attentato. Un'azione che il pontefice ha definito "disumana". I talebani , che ...

Il Regina Coeli. Papa Francesco: la strage delle studentesse a Kabul, azione disumana Poi ha chiesto di pregare per le vittime dell'attentato terroristico avvenuto sabato a Kabul, "un'... Un applauso al nuovo Beato!". "Saluto di cuore tutti voi, romani e pellegrini. Grazie per la vostra ...

Nuovo attentato in Afghanistan, nella notte uccise 11 persone TG La7 Nuovo attentato in Afghanistan: almeno 11 morti Nuovo attentato in Afghanistan. Dopo la strage di studentesse, un bomba posizionata sul ciglio di una strada nella provincia di Zabul, ha colpito un autobus uccidendo almeno 11 persone e ferendone 28.

