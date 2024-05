Xi Jinping incontrerà Macron e von der Leyen a Parigi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 6 maggio 2024) «Speriamo che la pace e la stabilità ritornino rapidamente in Europa e intendiamo lavorare con la Francia e l’intera comunità internazionale per trovare buone strade per risolvere la crisi». In un editoriale pubblicato su Le Figaro il presidente cinese Xisi è fatto portatore di un messaggio di pace, provando forse ad ammorbidire il terreno per il suo atterraggio in Europa – l’inizio di un tour che lo vede prima in Francia, poi in Serbia e Ungheria – dopo due anni in cui il suo Paese appoggia la Russia di Vladimir Putin nella guerra all’Ucraina e all’Europa. Nel suo articolo Xi dice di voler lavorare con la comunità internazionale per trovare modi per risolvere il conflitto scatenato dall’invasione russa dell’Ucraina, dicendo la Cina «non è parte» del conflitto. Il presidente cinese è arrivato in Francia, al primo viaggio europeo dal 2019, per una visita di ...