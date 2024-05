Frana a Genova - il caso della famiglia Scianca | Sfollati da sei mes - non possiamo rientrare a casa nostra Senza aiu -o, finiamo in strada

(Di lunedì 6 maggio 2024) “Se fosse per il Comune, da giovedì saremmo in mezzo alla, eppure unace l’abbiamo, se solo ci facessero”. Lo sfogoarriva a sei mesi dallache ha travolto i primi due piani dei civici 32, 34 e 36 di via Acquarone, a. Degli 11 nuclei familiari, in attesa del risarcimento dell’assicurazione del privato che verrà ritenuto colpevole del crollo, in nove hanno trovato autonoma sistemazione a loro spese. Delle due famiglie restanti, una è quella di Gianluigi: “Siamo io, che sono malato oncologico e invalido al 100% e mia moglie priva di pensione, insieme ai nostri figli dei quali solo uno lavora. Laè tutto quello che ...

Sfollati per la frana, da sei mesi in una camera in quattro con un malato: “E il Comune ora ci mette per strada” - La famiglia Scianca in accoglienza emergenziale in un albergo in via Balbi pagato dal Comune: “Il nostro alloggio ancora inagibile, non possiamo ... Continua a leggere>>

Calicese diviso a metà da una frana: "Grave situazione di emergenza" - Chiusa la Sp8, territorio tagliato in due. Disagi per i servizi pubblici, il sindaco Scampelli lancia l’allarme ... Continua a leggere>>

Tragico schianto: Frank muore così sulla sua moto. Altri coinvolti - Nella notte, un tragico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Settingiano. Un violento scontro tra un'auto e una moto ha causato la morte di ... Continua a leggere>>