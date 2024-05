Longevità - come vivere fino a 100 anni | il segreto che cambia la vitta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Luigi (Zanon) ha 106e beve spritz tutti i giorni dice che è uno dei suoi segreti e c'è da credergli visto lo sguardo vispo-, mentre Imelde (Zamarato), che di primavere ne ha 104, spiega di non essersi mai sposata e non avere avuto figli.Poi ci sono Bianca (Lazzarotto), 101, appassionata di tecnologia che comunica con parenti e amici attraverso WhatsApp, Telegram e mail (“nonnabianca932”), Caterino (Dondi Pinton), 103, che ha inventato il mitico amaro Cynar (quello della pubblicità di Ernesto Calindri) e Walter (Visentin), 104, che ha girato il mondo e avuto una gran fortuna quando, in guerra, ha schivato una pallottola perché si è abbasso improvvisamente per capiremai la moto si fosse fermata. Benvenuti nel più grande libro di storia vivente: il raduno di 70 centenari veneti che ieri mattina si sono ritrovati al ...