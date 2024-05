(Di lunedì 6 maggio 2024) Lanciano (Chieti), 6 maggio 2024 -“non si è allontanata volontariamente da casa e dai suoi cari”. Lo scrive Antonio Cozza, l’avvocato di. E lo ripete Alessia Natali,dell’associazione scomparsi in. Che ripercorre le ricerchemaestra di danza 54enne di Lanciano (Chieti),domenica 28 aprile e ritrovata sabato sera a Castel Volturno (Caserta). Una donna solare, forte e indipendente, come l’ha descritta la sorella Sonia a Qn.Net. Chi poteva volerle del male? “Questo dovrà essere chiarito dalle. L’avvocato ha parlato con la signora, che è visibilmente scossa.anche a livello fisico. È stata ascoltata a lungo dagli investigatori, ha ...

Milena Santirocco , l’insegnante di ballo 54enne era scomparsa sei giorni fa, il 29 aprile ed è stata ritrovata ieri sera Milena Santirocco è stata ritrovata e si trova in buone condizioni di salute. La donna, insegnante di danza e di fitness residente a Lanciano (in provincia di Chieti), separata ... Continua a leggere>>

«Per piacere, posso avere un telefono per chiamare casa? Sono stata rapita e hanno cercato di uccidermi». Agitata, interamente bagnata , in parte ricoperta di foglie e rami strappati e con... Continua a leggere>>

Ancora molti i punti da chiarire sulla scomparsa di Milena Santirocco , 54enne di Lanciano ritrovata in CampaniaLa 54enne si è presentata spontaneamente a un commissariato e ha chiesto di poter contattare i familiariLa 54enne si è presentata spontaneamente a un commissariato e ha chiesto di poter ... Continua a leggere>>

milena santirocco e il mistero della scomparsa. La presidente di Penelope Abruzzo: “Molto provata, le indagini chiariranno i fatti” - Anche mio padre sparì, così ho deciso di entrare nell’associazione” Lanciano (Chieti), 6 maggio 2024 - milena santirocco “non si è allontanata volontariamente da casa e dai suoi cari”. Lo scrive ... Continua a leggere>>

milena santirocco, ritrovata a Caserta: «Rapita da due uomini incappucciati, volevano affogarmi. Mi sono finta morta» - Non si avevano più sue notizie da 6 giorni, da quella domenica 28 aprile in cui è stato agganciato per l’ultima volta il suo telefonino, poi… Leggi ... Continua a leggere>>

milena santirocco crolla e dice la verità: non mi hanno rapita, volevo farla finita - Capistrello. "Volevo farla finita, non sono stata rapita", emerge la verità sulla scomparsa di milena santirocco. L'insegnante di ballo 54enne ... Continua a leggere>>