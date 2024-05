Cosa fare oggi a Bologna | gli appuntamenti di lunedì 6 maggio 2024

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 6 maggio 2024), 6- Per iniziare bene la settimana, ecco una breve guida aglidel. Alle 17, Labadessa presenta il suo libro Maledetto poeta alla Feltrinelli. Alle 18, alla Libreria Coop Ambasciatori, Candida Morvillo porta il suo libro "Sei un genio dell’amore e non lo sai”. Alle 19, l’Auditorium del Mast propone il concerto da camera con i musicisti della filarmonica della Scala. Attesi Andrea Rebaudengo, al pianoforte e Laura Marzadori, al violino. Alle 20.30, da AngelicA c’è il gruppo norvegese Signe Emmeluth, per la prima esecuzione italiana. Sempre alle 20.30, il Teatro Auditorium Manzoni accoglie il pianista Alexander Malofeev. Alle 21, musica al Mazzacorati, grazie all’unione tra Serena Krall, cantante, e il chitarrista e compositore Natal Rogerio Tavares. ...