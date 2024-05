Sport in tv oggi lunedì 6 maggio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 6 maggio 2024) Quest’, una nuova settimana dicomincia con una giornata relativamente soft che presenta però comunque deglidegni di nota anche in chiave azzurra. In evidenza soprattutto il Preolimpico Europeo di tiro con l’arco a Essen, con Mauro Nespoli approdato ai quarti di finale e pienamente in lizza per uno dei tre pass olimpici individuali non nominali a disposizione. Dopo i primi fuochi d’artificio del weekend inaugurale, il Giro d’Italia prosegue sempre in Piemonte con una terza tappa (da Novara a Fossano) riservata presumibilmente ai velocisti. Al Crucible Theatre di Sheffield si conclude inoltre la finale dei Mondiali di snooker tra l’inglese Kyren Wilson (in vantaggio 11-6 dopo due sessioni) ed il gallese Jak Jones. Di seguito il calendario completo, il ...