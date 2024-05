Botte e minacce online | in Italia raddoppiano i crimini contro gli ebrei

(Di lunedì 6 maggio 2024) C'è stato un tempo in cui i nemici deglierano tutti di estrema destra e la sinistra comunista difendeva la causa sionista. Tanto che quello dell'Urss, nel maggio del 1948, fu il primo a governo a riconoscere de jure l'esistenza dello Stato d'Israele. Tre quarti di secolo dopo le cose sono molto diverse, come spiega il Rapporto 2023 sull'Antisemitismo nel mondo pubblicato ieri dalla Università di Tel Aviv e dalla Anti-Defamation League. Dopo l'inizio della guerra a Gaza si è scatenata «la peggiore ondata di incidenti antisemiti dall'epoca della Seconda guerra mondiale» e l'odio per Israele e gliè cresciuto ulteriormente in Europa e nel resto d'Occidente, dove da tempo aveva smesso di essere monopolio dei neonazisti. (...) Clicca qui, registrati gratuitamente su Liberoquotidiano.it e leggi l'articolo integrale di Fausto Carioti

David Parenzo è stato contestato dagli studenti della Sapienza sotto gli studi di La7. Non è la prima volta che il giornalista viene preso di mira: in molti ricorderanno infatti quando venne ospitato all'università di Roma e in molti manifestarono contro la sua presenza. A Parenzo viene accusato ... Continua a leggere>>

Presidente del Museo della Shoah di Milano: “In Italia clima pessimo per gli ebrei” - A Milano, in piazza Cordusio, è andato in scena un presidio contro l'antisemitismo. "Il clima è pessimo per gli ebrei oggi in Italia. Quello che fa specie è ... Continua a leggere>>

Salta convegno alla Statale di Milano su Israele. Per la Questura "rischio altissimo". Nahum: "È pericoloso essere ebrei" - Per l'evento del 7 maggio si sarebbe dovuta schierare la celere in assetto antisommossa, oltre ad altre misure di contenimento. Anche con la possibile ... Continua a leggere>>

Proteste nelle università Usa, il presidente israeliano Herzog manda messaggio agli studenti ebrei: “Siamo con voi” - Proteste nelle università Usa, il presidente israeliano Herzog manda messaggio agli studenti ebrei: "Siamo con voi" ... Continua a leggere>>