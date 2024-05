Cosa ha fatto a Sarah Amici 23 - al pubblico non passa inosservato il gesto di Holden

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 6 maggio 2024)23, si continua a discutere molto dell’ultima puntata del Serale andata in onda sabato 4 maggio su Canale 5. In effetti la trasmissione ha offerto molti spunti. Oltre all’eliminazione di Martina Giovannini, uscita al ballottaggio contro Mida, nel corso della trasmissione sono avvenuti diversi colpi di scena. Uno dei protagonisti della serata è stato sicuramente. Joseph Carta è stato al centro di un vero e proprio caso che ha diviso il. Il giovane cantante infatti doveva preparare un brano per un guanto di sfida sulla creatività lanciato da Lorella Cuccarini nel corso della settimana precedente, ma si è presentato al serale a mani vuote e senza avvisare il suo prof Rudy Zerbi, rimasto letteralmente spiazzato dal comportamento di. Joseph ha dovuto incassare quindi la sconfitta a tavolino. ...