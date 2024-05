Giugliano | furti nelle abitazioni in fascia costiera - il Prefetto di Napoli convoca Comitato

(Di lunedì 6 maggio 2024) Alla richiesta d’aiuto lanciata dai residenti dellagiuglianese, che ieri mattina hanno inscenato una protesta civile durante la visita del Presidente Vincenzo De Luca per l’inaugurazione del parco Archeologico di Liternum, chiedendo maggiore sicurezza a causa dei frequentiregistrati ogni giorno, arriva una prima risposta tempestiva daldiL'articolo Teleclubitalia.

fermare la fuoriuscita di liquami e mitigare il rischio allagamenti sulla fascia costiera di Giugliano . Da circa un mese prosegue l’intervento finanziato dalla Regione Campania dopo la rottura del collettore in via Madonna del Pantano. Oggi sul posto c’è stato un sopralluogo col sindaco Nicola ... Continua a leggere>>

fermare la fuoriuscita di liquami e mitigare il rischio allagamenti sulla fascia costiera di Giugliano . Da circa un mese prosegue l’intervento finanziato dalla Regione Campania dopo la rottura del collettore in via Madonna del Pantano. Oggi sul posto c’è stato un sopralluogo col sindaco Nicola ... Continua a leggere>>

Tempo di lettura: 3 minuti Allo ‘sceriffo’ De Luca hanno chiesto più sicurezza, e lui, spiegano, “si è impegnato per la VIDEO sorveglianza, quando verranno sbloccati i fondi coesione e sviluppo”. C’è un allarme criminalità nella fascia costiera di Giugliano , con circa 60-70 furti al giorno, tra ... Continua a leggere>>

Giugliano, il parco archeologico di Liternum torna alla città: taglio del nastro con il sindaco Pirozzi e il governatore De Luca - Il presidente della giunta regionale ha anche incontrato un gruppo di residenti che chiedeva maggiore sicurezza in fascia costiera ... Continua a leggere>>

De Luca a Giugliano: “Il responsabile della sicurezza è Piantedosi, venga qui!” - Stampa“Dobbiamo pretendere un piano per la sicurezza in fascia costiera a Giugliano. Ma la responsabilità della sicurezza in Italia ha un nome: Piantedosi” lo ha detto Vincenzo De Luca. Il governatore ... Continua a leggere>>

Isole artificiali green nel mare della Calabria Un’ipotesi che la renderà appettibile dai mercati stranieri - La riflessione di Emilio Arrigo, docente dell'Università Tuscia e attuale Commissario Straordinario SIN Crotone-Cassano e Cerchiara di Calabria ... Continua a leggere>>