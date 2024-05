Federica Pellegrini | Dagli spalti mi godrò le Olimpiadi per davvero Matteo? Farà il babysitter

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Milano, 6 maggio 2024 –non è mai stata una semplice nuotatrice. Divina per i suoi successi in acqua e fuori per quella capacità quasi magnetica di attrarre ed essere un’icona. Nonostante non abbia più tempi da battere, anche se alla sensazione del cloro sulla pelle non ha rinunciato nemmeno dopo la gravidanza, riesce ancora a suscitare un certo effetto. Uscendo dal Bocconi Sport Center di Milano, dove domenica si è tenuto l’International Alpha Cup di cui era madrina, la più attesa era lei. A Parigida spettatrice… "Sì, vedrò le gare da lì: essendo dentro la commissione atleti del Cio avrò da lavorare e(Giunta, marito e suo ex allenatore, ndr ), se non verrà convocato,da, ne avrò uno personale! Sarà, spero, una delle tante da ...