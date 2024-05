Artificialis | mostra collettiva

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il 7 maggio presso lo Spazio Espanso di Palazzo Capizucchi inauguravoluta, curata e prodotta da EPVS, Bankeri, Veronica Montanino, Innocenzo Odescalchi, Silvia Scaringella che trasforma l’ex biblioteca dello storico palazzo in una grande Wunderkammern. Fino al 24 maggio, lo spazio Espanso ospita una natura sui generis che, poeticamente alterata dal tocco degli artisti, innesca volutamente uno corto circuito tra verità e finzione, tra naturalia ed artificialia. Proprio come in un’antica Wunderkammern, gli spazi di Palazzo Capizucchi, si popolano di elementi fantastici che, in silenzioso dialogo tra loro, indagano e riflettono sul concetto di “Artificiale”, tema imprescindibile in quella che si potrebbe definire l’epoca della post riproducibilità tecnica, visto che le moderne tecnologie non sono solo in ...