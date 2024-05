Torino Juric - Cairo ha scelto il tecnico per la prossima stagione | le ultime

Cairo ha congeda to Juric e per la prossima stagione dovrà andare alla ricerca di un nuovo allenatore per la panchina del Torino Cairo ha congeda to Juric e per la prossima stagione dovrà andare alla ricerca di un nuovo allenatore per la panchina del Torino . Secondo quanto riportato da Tuttosport, ... Continua a leggere>>

Gilardino resta al Genoa, la rosa per il nuovo tecnico si restringe: il punto - Cairo afferma che Vagnati sta lavorando al nuovo tecnico. Casting in tre, sfumano le ipotesi Gilardino e Gattuso

torino, gli esterni non sono "da juric": i numeri deludono - Il Toro ha un problema sulle fasce: oltre a Bellanova nessuno riesce a dare contributi importanti, e juric lo ha sottolineato

torino - Per la panchina piacciono Vanoli e Italiano - In casa torino è partita la caccia al successore di Ivan juric per la panchina. I due nomi preferiti di Cairo, conferma Sky Sport, sono quelli di Paolo Vanoli, in lotta per la promozione in Serie A co