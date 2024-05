Salernitana-Atalanta | le probabili formazioni - dove vederla in tv e streaming

Tre punti per agganciare il quinto posto, con una gara ancora da recuperare, e continuare a cullare tre sogni per in questo finale di stagione. L'Atalanta, che giovedì si giocherà la possibilità di accedere alla finale di Europa League e tra una settimana sfiderà la Juve nella finale di Coppa... Continua a leggere>>

Diretta salernitana-atalanta ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - La partita tra Salernitana e Atalanta è in programma alle ore 18 a Salerno e sarà visiibile in diretta in esclusiva su Dazn . SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Sambia, Fazio, Pirola, Bradaric; Legowski, ... Continua a leggere>>

salernitana-atalanta: le probabili formazioni per il Fantacalcio e dove vederla in tv - Nei granata mister Colantuono non ha convocato Candreva, che nell'ultima settimana ha lavorato a parte per noie fisiche; pronto Vignato dall'inizio sulla trequarti con Tchaouna per supportare la punta ... Continua a leggere>>

Oggi in TV, dove vedere salernitana-atalanta e Udinese-Napoli - Si conclude la 35^ giornata di Serie A con le ultime due sfide: l'Atalanta va a Salerno per rinfocolare le proprie ambizioni Champions, l'Udinese si gioca le sue carte per la salvezza nella sfida ... Continua a leggere>>