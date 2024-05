F1 - Gp Miami | trionfo McLare - è anche la vittoria dell’italiano Andrea Stella Per la Ferrari ora Imola diventa decisiva

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Sarà pure stato aiutato dalla Safety Car, entrata dopo il botto tra Magnussen e Sargeant, ma lain F1 Lando Norris se la meritava da tanto tempo. Sembrava mancasse sempre qualcosa o che ci fosse un pizzico di sfortuna, per allontanarlo da una gioia che sembrava non arrivare, quasi come una maledizione. Un avversario più veloce in caso di secondo posto, la pioggia in Russia nel 2021 che ha portato laalla Mercedes di Hamilton. Aperò le cose sono cambiate e alla ripartenza di gara dopo la Safety, che gli ha permesso di stare davanti a Max Verstappen (secondo finale), l’inglese, affamato, ha rosicchiato decimi in ogni settore, non risultando mai lento sul giro del Campione del Mondo olandese, tanto da chiudere nel finale con un vantaggio su di lui di 7”6 secondi. Per la prima volta in stagione, tralasciando ...