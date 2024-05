Incendio nel carcere minorile Beccaria di Milano | tre ore per spegnere le fiamme - nessun ferito

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Non c’è pace aldi. Dopo lo scandalo delle violenze ai danni dei detenuti, la scorsa notte, intorno alle 2, nell’istituto penitenziario per minori è scoppiato unche, fortunatamente, non ha provocato feriti. Secondo quanto ridai vigili del fuoco, lesono scaturite da una cella al secondo piano e i fumi ne hanno coinvolte altre tre, sempre al secondo piano dell’edificio.a persona è stata coinvolta e l’è stato spento. Sempre i vigili del fuoco fanno sapere che ci sono volute tre ore per domare le, con un lavoro finito intorno alle 5 di mattina. Sulle cause all’origine del rogo è in corso un’indagine. Il...