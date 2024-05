Ginnastica Sofia Raffaeli in ottima forma | un oro - due argento e un bronzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:14 MEDAGLIA DI BRONZOOOOO! Louise Dupont chiude la gara in quarta posizione con 12.166 (D:4.5, E:7.666) e regala il bronzo a Giulia Perotti . 12:11 Purtroppo Giulia Perotti è caduta dalla serie flic flic salto, nonostante ciò la giuria l’ha premiata con ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:18 ANCORAAAAAA OROOOOOOOOOO! Giulia Perotti vince la seconda medaglia d’oro di giornata per l’ Italia a pari merito con Elena Colas. 11:15 Si va avanti a suon di pari meriti: Lola Chassat con 12.733 è terza con lo stesso punteggio di Ghekiere, potremmo ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:43 Ultimi minuti di touch warm-up prima dell’inizio della finale! 10:40 Presentazione delle finaliste in corso! 10:37 La prossima finale in programma sarà quella alle parallele asimmetriche, di seguito la startlist: Elena Colas, Kristina Hrudetska, ... Continua a leggere>>