Crosetto e l’avanzata russa | Se Putin espugna Kiev le conseguenze saranno drammatiche

(Di lunedì 6 maggio 2024) “Se i russi dovesserore la capitale ucraina, si aprirebbe uno scontro drammatico. Ed avremmo la smentita totale di quelli che, anche da noi, ripetono: beh, anche la Russia ha le sue ragioni e in fondo voleva soltanto le due regioni dove si parla russo. Purtroppo temo chevoglia tutta l’Ucraina e in più nessuno ci assicura che si fermerà all’Ucraina. E’ evidente che ha in mente un ordine internazionale, in cui chi è più forte, se e quando vuole, si prende le altre nazioni”. Parole chiare e allarmanti, quelle del ministro della Difesa Guido, in un’intervista al ‘Messaggero‘, che analizza gli scenari geopolitici e ne fornisce una lettura sincera.: “Spero che non sia così pazzo, l’ingresso asarebbe una catastrofe” “Sono ancora propenso a ...