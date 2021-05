Frasi e Video Festa della mamma | gli auguri migliori del 2021

Leggi su puglia24news

(Di sabato 8 maggio 2021) Laè sempre una giornata molto importante che ci serve a ricordare ed omaggiare la prima donna che amiamo durante la nostra vita. Questa è una ricorrenza che viene celebrata in diversi paesi del mondo e la data è appunto quella del 9 Maggio. L’obiettivo è quello di celebrare la figuramadre ematernità oltre chesua influenza sociale. Come ogni anno andiamo adesso a vedere leper lache ci potranno tornare utili per i nostri messaggi su Whatsapp, post sui social network o anche da scrivere all’interno di una lettera. Moltissimi sono infatti coloro che durante la giornata...