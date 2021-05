Vaccini, revoca brevetti: Merkel scettica ed Europa divisa (Di venerdì 7 maggio 2021) Vaccini e revoca brevetti, l’Europa si divide. La proposta del presidente Usa Joe Biden incassa molti sì tra i leader europei, tra cui quello del premier italiano Mario Draghi, ma restano da superare pesanti perplessità a partire da quelle della Germania. La cancelliera Angela Merkel ha fatto filtrare ieri il suo scetticismo. “La protezione della proprietà intellettuale è una fonte di innovazione e deve rimanere tale anche in futuro”, ha affermato una portavoce del governo tedesco al quotidiano Sueddeutsche Zeitung. “Il fattore limitante nella produzione di Vaccini – ha aggiunto – è la capacità di produzione e gli elevati standard di qualità, non i brevetti”. “Stiamo lavorando in molti modi su come migliorare le capacità di produzione in Germania e nell’Unione ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 maggio 2021), l’si divide. La proposta del presidente Usa Joe Biden incassa molti sì tra i leader europei, tra cui quello del premier italiano Mario Draghi, ma restano da superare pesanti perplessità a partire da quelle della Germania. La cancelliera Angelaha fatto filtrare ieri il suo scetticismo. “La protezione della proprietà intellettuale è una fonte di innovazione e deve rimanere tale anche in futuro”, ha affermato una portavoce del governo tedesco al quotidiano Sueddeutsche Zeitung. “Il fattore limitante nella produzione di– ha aggiunto – è la capacità di produzione e gli elevati standard di qualità, non i”. “Stiamo lavorando in molti modi su come migliorare le capacità di produzione in Germania e nell’Unione ...

