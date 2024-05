Atalanta - Gasperini mette le cose in chiaro a De Rossi | 'Noi sfavorit - anche con l'Inter'

“Questa partita per noi era la più difficile da preparare, perché era un impegno in cui avevamo tutto da perdere. La Salernitana è comunque una buona squadra, nonostante la retrocessione. Non esistono partite facili e noi abbiamo avuto il demerito ...

(Adnkronos) – Terza vittoria di fila per l'Atalanta che si impone 2-1 in rimonta sul campo della già retrocessa Salernitana e aggancia la Roma al 5° posto in classifica. I bergamaschi, in svantaggio nella prima frazione per un gol di Tchaouna al ...

LIVE TS - Salernitana-Atalanta: si chiude il match, granata sconfitti in rimonta! - Buonasera e benvenuti allo stadio Arechi di Salerno. Tra pochi istanti scendono in campo la Salernitana di Colantuono e l'atalanta di gasperini, per la trentacinquesima giornata del campionato di ...

Gasperini precisa: "E' successo un qualcosa di drammatico, non era un codice giallo" - Gian Piero gasperini ha parlato del recupero contro la Fiorentina, partita rinviata a causa del malore che portò alla dipartita del dirigente Joe Barone.

ATALANTA - Gasperini: "Ad alzare la coppa ancora non ci ho pensato, testa prima al Marsiglia e alla Roma" - Gian Piero gasperini, allenatore dell'atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria contro la Salernitana: "Le partite del campionato sono sempre così, questa forse per noi era la più di ...