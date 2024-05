Stefano De Martino beccato con una politica | è lui il conduttore del gossip?

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 6 maggio 2024) Dagospia ha sollevato un mistero nel mondo dello spettacolo, affermando che unben noto è stato visto in compagnia di una influentedi centro-destra in un hotel a Napoli. Sebbene i nomi non siano stati dichiarati, alcuni indizi suggeriscono che potrebbe trattarsi diDee Arianna Meloni, sorella del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le voci disono alimentate dal fatto che l'ex marito di Belen Rodriguez è attualmente uno dei conduttori più discussi e frequentemente associati a Napoli. D'altra parte, Arianna Meloni, sebbene sia sposata, è stata recentemente oggetto di voci riguardo ad un presunto interesse per De, che avrebbe potuto favorire le sue opportunità di lavoro nella Rai. Le voci su Deche ...