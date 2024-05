Denise Pipitone - la denuncia della madre | Ho trovato due cimici funzionanti in casa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 6 maggio 2024) «Ritrovate dopo 20 anni, a meno che qualcuno non le abbia collocate nel tempo violando il nostro stabile. Erano correttamenteperché collegate alla rete elettrica». Piera Maggio, ladisu Facebook il ritrovamento nella sua abitazione di due “”, microspie in grado di intercettare e trasmettere le conversazioni. La donna si chiede se siano state installate nell’ambito delle indagini sulla scomparsafiglia, avvenuta a Mazara del Vallo, nel Trapanese, ormai 20 anni fa l’1 settembre 2004. «Adesso chiederemo alle autorità se sono beni dello Stato oppure di privati», prosegue Maggio, «ovviamente non sappiamo se ce ne sono ancora delle altre e, a dire il vero, non abbiamo mai avuto questa curiosità perché non avevamo ...