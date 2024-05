Europee | Vannacci - ' manifestazioni contro di me? Sono minoranze'

Nella nuova puntata di Fratelli DI Crozza - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza si sdoppia vestendo i p anni di Matteo Salvini e del Generale Vannacci , in un periodo che li vede in una ...

Latorre: 'Non mi candido, morirò da militare' - Latorre: 'Non mi candido, morirò da militare' - "Non mi candido, morirò da militare e non sono iscritto a nessun partito ... Sulla candidatura del generale Roberto vannacci il fuciliere di marina in congedo non ha voluto rilasciate dichiarazioni.

Dario Nardella: «Jobs Act, restiamo uniti. Meglio la polifonia Pd che un leader padrone» - Dario Nardella: «Jobs Act, restiamo uniti. Meglio la polifonia Pd che un leader padrone» - Il fattore vannacci ha fatto emergere le divisioni nascoste. Che si ritrovano anche in Europa: i popolari sono inconciliabili con i sovranisti di Salvini. Ma nel cuore del governo Meloni c’è questa ...

Elezioni europee '24. Ops, i partiti si sono scordati di scrivere i programmi - Elezioni europee '24. Ops, i partiti si sono scordati di scrivere i programmi - Sul sito del Pd c’è quello di cinque anni fa, FdI ha quello delle politiche ’22, la Lega e gli europeisti Renzi-Bonino niente, i Cinque stelle un manifesto ...