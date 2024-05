WWE | Jerry Lawler abbandona ufficialmente la compagnia

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 6 maggio 2024) Soltanto pochi giorni fa,aveva aggiornato i suoi fan sulle sue promettenti condizioni di salute a seguito dell’ictus che lo aveva colpito nel febbraio 2023. Al di là di ciò,aveva mantenuto un basso profilo, portando molta gente a domandarsi se mai sarebbe ritornato in WWE. Per chiunque sperasse in un ritorno di The King a Stamford, c’è una cattiva notizia. La fine di un rapporto trentennale Secondo quanto riportato da PWInsider attraverso diverse fonti, la WWE avrebbe deciso di non estendere il contratto di, scaduto a inizio 2024, ponendo fine a un rapporto lavorativo iniziato nel dicembre 1992, quando fece un sorprendente debutto a WWF Prime Time Wrestling. Data la lunga storia dicon la WWE, il suo addio ha colto di sorpresa molte persone. Secondo ...