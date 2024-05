Gasperini fa discutere | Nostra partita non rinviata per codice giallo

(Di lunedì 6 maggio 2024)attacca in merito alle polemiche sorte sulla calendarizzazione di Atalanta-Fiorentina. Il tecnico orobico risponde a De Rossi. GASP TUONA ? Gian Piero, in conferenza stampa, dopo Salernitana-Atalanta ha risposto alla domanda sulla data ancora incerta del recupero con la Fiorentina. Una risposta piccata praticamente a Daniele De Rossi: «Non è colpase non si conosce la data del recupero con la Fiorentina. Questa situazione ci ha penalizzato, avremmo giocato prima ma non era possibile. Stiamo scendendo in campo da tanto tempo per tre volte a settimana. Purtroppo, in quella circostanza, è successo un qualcosa di drammatico e bisogna rendersi conto che non era un». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...

Gasperini , tecnico dell’Atalanta, si è espresso in conferenza in merito al Napoli ed al Caso Acerbi – Jesus nel post – gara. Si è concluso il match tra Napoli ed Atalanta, un netto 0-3 con cui i bergamaschi si sono imposti al Diego Armando ...

Marchetti: "Napoli: lotta a 4 per la panchina. Gasperini resta il più lontano" - Marchetti: "Napoli: lotta a 4 per la panchina. gasperini resta il più lontano" - gasperini al momento rimane il più lontano ... Conte a livello professionale non si discute: quello che in questo momento non convince De Laurentiis fino in fondo è la possibile incompatibilità ...

MERCATO - Marchetti: "Pioli il favorito per la panchina del Napoli, Gasperini il più lontano" - MERCATO - Marchetti: "Pioli il favorito per la panchina del Napoli, gasperini il più lontano" - gasperini al momento rimane il più lontano ... Conte a livello professionale non si discute: quello che in questo momento non convince De Laurentiis fino in fondo è la possibile incompatibilità ...

Atalanta, Gasperini tra partenza e rinnovo: il tecnico è corteggiato ma la Dea vuole che resti - Atalanta, gasperini tra partenza e rinnovo: il tecnico è corteggiato ma la Dea vuole che resti - L'Atalanta blocca la partenza di gasperini e avanza il rinnovo: per il tecnico nerazzurro si allontana il Napoli.