Europee | Vannacci a Zan in tv - ' lei come omosessuale non rappresenta normalità'

(Di lunedì 6 maggio 2024) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Ma certo che lo dico, io non mai ritrattato nulla. Leinonla". Così Robertoa Alessandro Zan del Pd a Quarta Repubblica su Rete4. "Lei sta dicendo cose che sono fuori dalla Costituzione", la replica di Zan. Controribatte: "Non c'è nessuna differenza di diritti tra chi è omosessuali e chi non. Dico solo che ciò che non è normale non rientra nella norma. Se avessi detto voi siete eccezionali, avrei detto la stessa cosa". Parole da "nazista", commenta Zan: "Hitler diceva che gli omosessuali non sono normali".

Latorre: 'Non mi candido, morirò da militare' - Latorre: 'Non mi candido, morirò da militare' - Latorre ha detto: "Noi eravamo innocenti, altre storie non mi appartengono, non mi va di esprimere giudizi dato che ne ho subiti tanti". Sulla candidatura del generale Roberto vannacci il fuciliere di ...

I VOTI DI STAGI. MERLIER COLPISCE NEL GIRO ALL'INCONTRARIO, MILAN PAGA LO SCATTO ALLA RISPOSTA - I VOTI DI STAGI. MERLIER COLPISCE NEL GIRO ALL'INCONTRARIO, MILAN PAGA LO SCATTO ALLA RISPOSTA - Il Generale vannacci non c’entra, ma questo è davvero un Giro all ... L’eritreo si butta nella mischia e ne esce frullato, come tutti. Jenthe BIERMANS. 6,5. Il 28enne velocista belga del Team Arkea ...

Dario Nardella: «Jobs Act, restiamo uniti. Meglio la polifonia Pd che un leader padrone» - Dario Nardella: «Jobs Act, restiamo uniti. Meglio la polifonia Pd che un leader padrone» - vannacci divide anche la destra fiorentina ... La verità è che è terrorizzato di apparire come un candidato politico di destra. Ma non è un candidato civico: è nelle mani di Donzelli, Sangiuliano e ...