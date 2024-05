James McAvoy debutterà alla regia con California Schemin' con star Samuel Bottomley

(Di lunedì 6 maggio 2024) L'attoresta per debuttarecon il film', ispirato a una storia vera, di cui è stato svelato il cast.in veste di regista con il film' e il progetto verrà presentato ufficialmente a potenziali finanziatori e distributori al mercato del festival di Cannes. L'attore avrà inoltre un ruolo da non protagonista nel progetto che è ispiratostoria vera del gruppo rap Silibil N'Brains. La storia del filme Séamus McLean Ross, recentemente protagonisti rispettivamente di How To Have Sex e Outlander: Blood of My Blood, saranno i protagonisti di ...

Ennesima performance folle e sconvolgente di James McAvoy nel trailer del remake Blumhouse dell'horror danese Speak No Evil . Altissima tensione e un James McAvoy semplicemente terrificante ci danno il benvenuto nel trailer di Speak No Evil , remake ...

Stasera in tv: “Speak No Evil” su Rai 4 - Stasera in tv: “Speak No Evil” su Rai 4 - Su Rai 4 Speak No Evil, l'acclamato thriller horror psicologico danese diretto da Christian Tafdrup e Morten Burian, Sidsel Siem Koch, Fedja van Huêt e Karina Smulders.

Speak No Evil, Il diavolo della porta accanto - Speak No Evil, Il diavolo della porta accanto - Speak No Evil sarà uno di quei film che dal 13 settembre, quando uscirà nei cinema americani e prosssimamente nelle nostre sale, promette di essere uno di quei titoli da non perdere per gli amanti del ...