Eurovision 2024 - le 8 cose che forse non sai sulla kermesse europea

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 6 maggio 2024) (Adnkronos) – Ci siamo: l'scalda i motori, e alla Malmo Arena è tutto pronto per il debutto di stasera. Da oggi fino a sabato 11 maggio al via lamusicale più importante d'Europa, che sbarcherà sulle tv di milioni di persone appassionate pronte a tifare i loro beniamini. L'Italia, già in finale insieme