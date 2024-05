Studente italiano incaprettato - l’accusa di tortura Dall’arresto al verbale Contro gli agenti Usa si muove il pm di Roma

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024), 6 maggio 2024 – L’appuntamento tra l’avvocato Francesco Maresca, incaricato da Falcinelli e dalla madre Vlasta Studenicova per l’eventuale processo in ItaliagliUsa, con la procura di, guidata da Francesco Lo Voi, è fissato per venerdì. In quella sede il legale verificherà la possibilità di presentare formale denuncia per quanto accaduto a Miami nella notte tra il 24 e il 25 febbraio scorso quando Matteo è stato arrestato, portato in una cella di transito e sottoposto alla manovra dell’ hogtied restraint che potrebbe configurare il reato di. Insieme a Maresca – secondo quanto si apprende – prenderà parte all’inl’avvocato David Ermini, ex presidente del Csm. A destra, un poliziotto sulla schiena di Falcinelli a terra davanti allo strip bar. ...